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شاهد: لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم السفارة الأمريكية بالقاهرة

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شاهد: لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم السفارة الأمريكية بالقاهرة

شاهد: لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم السفارة الأمريكية بالقاهرة
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وثّق أحد المارة لحظات إلقاء القبض على شاب ألقى بعبوة ناسفة بمحيط السفارة الأمريكية في منطقة غاردن سيتي بالقاهرة.

وطرحت قوات الأمن الشاب أرضا ثم جردته من ملابسه تحسبا لإخفائه عبوة ناسفة أخرى.

وكانت شاهدة عيان أخرى قد صرحت إثر إلقاء القبض على الشاب بأنها رأته حاملا لحقيبة ظهر ثم اشتعلت النيران في الحقيبة بالقرب من فندق سميراميس الشهير بالعاصمة المصرية.

وقال شهود آخرون إن قوات الأمن طوقت المنطقة بينما انتشر بها عشرات من أفراد الشرطة.

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