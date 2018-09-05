فيسبوك يخسر 42% من مستخدميه في الولايات المتحدة بسبب فضيحة تسريب البيانات

الكثير من الأمريكيين فضلوا الابتعاد عن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد الفضائح الأخيرة التي طالته لاستغلاله بيانات المستخدمين الخاصة.

هذه النتيجة توصل إليها المركز الأمريكي للأبحاث "Pew"، باستبيان أجراه، استخلص أنه 42% من مستخدمي فيسبوك الأمريكيين توقفوا عن استخدامه، خلال آخر 12 شهرا، وأن 26% قالوا بأنهم حذفوا تطبيق فيسبوك من أجهزة جوالهم.

وفي الشريحة العمرية بين 18 – 29، ارتفعت نسبة العزوف عن استخدامه حيث وصلت إلى 44%، حيث أكدوا حذفه من التطبيقات المستخدمة على هاتفهم المحمول.