بعد آبل.. أمازون تتخطى قيمة التريليون دولار ومالكها يتصدر قائمة أثرياء العالم

بلغت القيمة السوقية لشركة "أمازون" أكثر من تريليون دولار لتنضم بذلك إلى شركة "آبل" التي حطمت هذا الرقم قبل عدة أسابيع.
وتسيطر الشركة التي تأسسست في العام 1994 على سوق التجارة الإلكترونية حول العالم. وتجني أرباحها من عمليات البيع على الإنترنت، وبيع أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل "أليكسا" بالإضافة إلى عمليات الحوسبة المعلوماتية.
وبدأت " أمازون" التي يمتلكها جيف بيزوس نشاطها ببيع الكتب على الإنترنت في العام 1995. ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف الشركة عن توسيع مجال نشاطها حتى أصبحت المسيطر الأول على التجارة الإلكترونية بفارق كبير بينها وبين منافسيها.
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وتصدر جوزيف بيزوس قائمة أثرياء العالم بفضل النجاح الكبير التي حققته أمازون بعد أن وصل سعر سهمها إلى 2.050,27 دولارا في وول ستريت.