9 قتلى على الأقل جراء إعصار جيبي في اليابان

أكدت السلطات اليابانية ارتفاع عدد ضحايا إعصار جيبي إلى 9 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 340 آخرين. وأضافت السلطات اليابانية أنّ إعصار جيبي، الذي اجتاح مناطق كبيرة من الأرخبيل، خلّف أضراراً مادية جسيمة ولا سيّما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا غرب اليابان حيث لا يزال مغلقا.

واجتاح إعصار جيبي يوم الثلاثاء السواحل الغربية لليابان حيث رافقته أمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت تجاوزت سرعتها 220 كيلومتر في الساعة.

وتسببت قوة الرياح والزوابع في اقتلاع أسقف المنازل والأشجار، كما لم تصمد السيارات والشاحنات أمام الرياح العاتية، فانقلبت رأساً على عقب، كما دفعت الزوابع سفينة شحن كانت راسية في خليج أوساكا وجعلتها ترتطم بالجسر البحري الذي يؤدى إلى مطار كانساي الدولي الذي أنشأ على جزيرة اصطناعية.

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وأدى اصطدام السفينة بالجسر المؤدّى إلى المطار إلى تضرّر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساماً عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه، والأربعاء سيّرت السلطات عبّارات تولّت نقل نحو 3000 مسافر، كانوا قد احتجزوا في مطار كانساي إلى مطار كوبي الذي يقع في الجهة الغربية من المدينة لكي يتابعوا رحلاتهم من هناك.

ونظرا للمخاوف من الإعصار، قامت هيئة الطيران المدني في اليابان بإلغاء أكثر من 800 رحلة جوية يوم الثلاثاء، كما أعلنت شركات الطيران أنها ستلغى الأربعاء 160 رحلة أخرى.

من جهة أخرى قامت مصلحة النقل بالسكك الحديدية بتعليق حركة القطارات يوم الثلاثاء بشكل مؤقت، مشيرة إلى أنها ستعاود نشاطها بمجرد تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد اليابان سنوياً العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن إعصار جيبي تميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلاً لها منذ ربع قرن، رغم أن خسائر الإعصار البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى كثيرون.