أكد وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل أن بلاده ستستمر في رفض استقبال القوراب والسفن التي تقل المهاجرين واللاجئين في إطار سياستها المعتمدة تجاه الهجرة. وقال كيكل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هورست سيهوفر على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى برلين أن النمسا ستستمر في رفض قبول اللاجئين، وهذا ما سيحبط مستقبلا من "تجارة" تهريب الأشخاص نحو أوروبا.
وزير داخلية النمسا "الإستمرار في استقبال قوارب المهاجرين يشجع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"
وزير داخلية النمسا "الإستمرار في استقبال قوارب المهاجرين يشجع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"
وأضاف كيكل أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي أن تعارض سياسة استقبال وتوزيع المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر المتوسط بصفة "اعتباطية" من دون أية مراقبة، مشددا على أن بلاده لم ولن تستوعب هؤلاء الأشخاص.
وبرر كيكل موقفه هذا قائلا إنه لا يريد المساهمة وتشجيع عمليات الهجرة غير الشرعية التي تنظمها شبكات التهريب في سواحل شمال المتوسط وأن الاستمرار في استقبال هؤلاء المهاجرين يتعارض مع ما اتفق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في يونيو-حزيران الماضي.
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من جهته كشف وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر أن برلين سمحت بدخول 100 شخص إلى ألمانيا، مضيفا بأن الإجراءات الحالية "غير مرضية على الإطلاق".
وطالبت إيطاليا الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بإيجاد موانئ أخرى لإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط ، مما يشير إلى أنها ستحجب الدعم لمهمة الاتحاد الأوروبي البحرية ضد تهريب الأشخاص ما لم تتكفل دول الإتحاد الأوروبي الأخرى بعملية استقبال المهاجرين.
هذا وأصبحت إيطاليا الطريق الرئيسي في أوروبا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر منذ أن تم إغلاق الطريق الرئيسي الآخر من تركيا إلى اليونان إلى حد كبير في العام 2016. وشددت إيطاليا من سياساتها مما حول وجهة اللاجئين إلى إسبانيا.
واقترحت النمسا التي يقودها ائتلاف يضم اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين استخدام جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم حرس الحدود التابعين للاتحاد لوقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.