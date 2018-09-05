قائمة "بلومبيرغ" للأثرياء.. بيزوس على رأسها وانخفاض في ثروة الوليد بن طلال

أظهرت أحدث قوائم وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية لأثرى 500 شخصا في العالم تغييرات كبيرة، منها الزيادة اللافتة في ثروة جيف بيزوس، مؤسس عملاق التسوق عبر الإنترنت "أمازون" التي تخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار والانخفاض الكبير في ثروة الأمير السعودي، الوليد بن طلال، لا سيما بعد احتجازه على خلفية "حملة ضد الفساد" أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
بيزوس، مالك الحجم الأكبر في "أمازون"، التي يقع مقرها في سياتل بالولايات المتحدة، تقدر ثروته بنحو 168 مليار دولار، فيما أعلنت الشركة عن عائدات بمقدار 178 مليار دولار عام 2017.
وتظهر القائمة زيادة حجم ثروة بيزوس بمقدار 2.11 مليار عن نسخة عام 2017، بفارق الضعف، تقريبا، عن ثروة بيل غيتس، مؤسس عملاق البرمجيات والكمبيوتر "مايكروسوفت"، الذي لطالما تصدر القائمة في سنوات سابقة.
وشهدت ثروة غيتس تراجعا بنحو 334 مليون دولار عن قائمة العام الماضي، فيما تبلغ ثروته الحالية 97.8 مليارا.
عربيا
من جهة أخرى، جاء المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو، في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا.
مالك أكبر مشغل للهواتف المحمولة في أمريكا اللاتينية، تبلغ ثروته 59.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.7 مليار عن نسخة العام الثاني.
وفي المرتبة الثانية عربيا، والـ60 عالميا، حل الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بثروة تبلغ 16.7 مليارا، وبانخفاض قدره 45.3 عن نسخة 2017، وبانخفاض عام بلغ 1.07 مليار دولار.
وتشير الوكالة الأمريكية "بلومبيرغ" إلى أن الانخفاض الكبير في ثروة بن طلال جاء إثر احتجازه لمدة ثمانية أشهر، تقريبا، إلى جانب أمراء ووزراء ورجال أعمال، في فندق "ريتز كارلتون" الرياض، في سياق حملة ضد الفساد بدأها ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.
وإثر ذلك، أطلق سراح بن طلال وآخرين، بعد عقد تسويات معهم، تخلوا بموجبها عن جزء من ثرواتهم.
والأمير السعودي هو مؤسس شركة "المملكة القابضة"، وهي شركة مقرها الرياض، ولديها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك "سيتي جروب" و"جي.أم" وشركة "نيوز كورب". كما يسيطر على 80 في المائة من شركة "روتانا"، واحدة من أكبر وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، كما يمتلك حصصا في "ليفت" و"تويتر".
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زوكربرغ خامسا
وجدير بالذكر أن مارك زوكربرغ، مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصل إلى المرتبة الخامسة في القائمة، بثروة تبلغ 67.7 مليارا.
فيما حل كل من الأمريكي وارت بوفيت، مؤسس مجموعة "بيركشاير هاثواي" للاستثمار، في المرتبة الثالثة (87 مليارا)، والفرنسي برنارد أرنو، مؤسس "لويس فيتون" الشركة الأشهر في مجال البضائع الفخمة، في المرتبة الرابعة (75 مليارا).