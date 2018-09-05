شاهد: كنسية الأشباح المكرسة
كنيسة القديس جورج الواقعة في قرية لوكوفا في جمهورية التشيك، تختلف عن باقي الكنائس حول العالم. هذه الكنيسة التي لا تزال مخصصة للعبادة تضم عدة أشباح على كراسيها. تدهورت حالتها بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم طرد السكان من أصل ألماني من قبل التشيك.
وازداد وضعها تدهورا أواخر الستينيات، حيث تم التخلي عنها بصفة كاملة عندما وقع سقفها خلال جنازة. لكن في العام 2012، استخدم طالب في الفنون الجميلة ياكوب هادرافا الكنيسة كلوحة له وملأ مقاعدها بأشكال شبحية.
المنحوتات الشبحية صنعت من قوالب الجبس لنماذج حية ملفوفة بقطعة قماش بيضاء. المنظر السائد داخل الكنيسة تقشعر له الأبدان. وبالرغم من هذا "المشهد المخيف"، أصبح الموقع شائعًا لدى المدوّنين والسواح والمسافرين أيضا، حيث يزورها حوالي 150 شخصًا بعد ظهر كل يوم سبت عندما تكون مفتوحة للجمهور.