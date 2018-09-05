فجر انتحاري نفسه في ناد لرياضة المصارعة بحي شيعي في غرب العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتلاه انفجار ثان مستهدفا على الأرجح خدمات الطوارئ والصحفيين لترتفع الحصيلة إلى 20 قتيلا على الأقل زأزيد من 70 جريحا في حصيلة أولية.
20 قتيلا على الأقل في تفجيرين انتحاريين مزدوجين بكابول
20 قتيلا على الأقل في تفجيرين انتحاريين مزدوجين بكابول
ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الانفجار الثاني ولم ترد بعد معلومات عن سقوط مصابين، كما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكنه وقع في منطقة دشت برتشي حيث يعيش الكثير من أفراد أقلية الهزارة الشيعية.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي إن الانفجار الثاني وقع أثناء مساعدة الشرطة للمصابين جراء الانفجار الأول وفي وجود عدد من الصحفيين.
وفي أبريل/ نيسان المنصرم استهدف انتحاري صحفيين كانوا يغطون حادث هجوم في وسط العاصمة مما أسفر عن مقتل تسعة منهم.
وكثيرا ما تتعرض هذه المنطقة لهجمات يعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. وقتل عشرات الطلبة الذين كانوا يستعدون لاختبارات القبول بإحدى الجامعات في هجوم على مركز تعليمي في هذه المنطقة الشهر الماضي.
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ويسلط الهجوم الضوء على المخاطر في كابول مع قرب الانتخابات المقررة الشهر المقبل وعلى التهديد الذي تواجهه أقلية الهزارة الشيعية والتي تعاني من التمييز منذ فترة طويلة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، تستعد الحكومة لمزيد من الهجمات في كابول ومدن أخرى. تأتي هذه المخاوف على الرغم من انتعاش الآمال في عقد محادثات سلام مع طالبان بعد هدنة استمرت لثلاثة أيام خلال عيد الفطر في يونيو/ حزيران.