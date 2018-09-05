طيران الإمارات: نقل سبعة ركاب كانوا على متن الرحلة 230 إلى المستشفى وتسريح الباقي

قالت السلطات الأمريكية الأربعاء إن حوالي 100 شخص من ركاب وأفراد طاقم رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات شعروا بالإعياء خلال الرحلة القادمة من دبي إلى نيويورك،‭ ‬وأن العاملين في المجال الطبي يقيمون وضعهم الصحي بينما ظلت الطائرة على مدرج مطار جون إف. كنيدي.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن نحو 100 شخص شعروا بأعراض مرضية على متن الرحلة رقم 203 التابعة لطيران الإمارات التي هبطت بعيد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وعلى متنها ما لا يقل عن 521 راكبا.

وكانت طيران الإمارات ومقرها دبي قد ذكرت في وقت سابق أن عشرة ركاب "عانوا من أعراض مرضية" على متن الرحلة القادمة من الإمارات ونقلوا إلى مستشفى. ولم تحدد الأعراض أو طبيعة الشكاوى.

وأفاد مسؤولون من هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرزي في بيان أن الطائرة نقلت إلى موقع بعيد عن قاعة الوصول حتى يتسنى لمسؤولي الطوارئ تقييم وضعهم الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن البيت الأبيض يتابع الوضع ويطلع الرئيس دونالد ترامب على ما يستجد من معلومات.

ويشير موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلى أن الطائرة المعنية من طراز إيرباص إيه 388 ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وذكر بنيامين هاينز المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والحماية منها أن مسؤولي الصحة العامة في المراكز يعملون مع الوكالات الأخرى لتقييم حالة الركاب، بما في ذلك قياس درجات حرارتهم وعمل الترتيبات اللازمة لنقلهم للمستشفيات.

اقرأ أيضاً على يورونيوز:

فيسبوك يخسر 42 في المائة من مستخدميه في الولايات المتحدة بسبب فضيحة تسريب البيانات

20 قتيلا على الأقل في تفجيرين انتحاريين مزدوجين بكابول

هل يُنهي بريكست برنامج تبادل الطلاب الأوروبي "إيراسموس"؟

وأضاف أن الركاب الذين لم يشعروا بتوعك صحي ستسمح لهم السلطات بمواصلة خططهم الخاصة بالسفر.

من جهتها، وفي بيان إعلامي، أكدت شركة الإمارات للطيران أن جميع الركاب الذين كانوا على متن الرحلة رقم إيه كاي 2013 قد نزلوا من الطائرة وأن السلطات الصحية الأمريكية قد فحصت جميع الركاب وتم نقل 3 ركاب وطاقم يتكون من 7 أشخاص إلى المستشفى لمزيد من الرعاية الطبية وتقييم حالتهم الصحية.