دافع الأربعاء كبار المسؤولين التنفيذيين لشركتي فيسبوك وتويتر عن مؤسساتهم أمام الكونغرس الأمريكي بشأن ما يعتبره المشرعون فشلا في محاربة المحاولات الخارجية المستمرة للتأثير على السياسة الأمريكية.
فيسبوك وتويتر يعترفان بتباطئهما في التحرك أمام التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية
فيسبوك وتويتر يعترفان بتباطئهما في التحرك أمام التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية
واعترفت مديرة العمليات لدى فيسبوك شيريل ساندبرغ، التي أدلت بشهادتها أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي بأن الشركة كانت بطيئة في ردع المحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 والخطاب السياسي الأمريكي العام. لكن في المقابل أصرت المتحدثة باسم فيسبوك على أن عملاق مواقع التواصل الإجتماعي قام بمهمته على أفضل.
من جهته وصف الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي الإجراءات التي تطبقها شركته للمراقبة بـ "الصارمة" خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الخبيث لمنبرها. وذكر ذات المتحدث أمام اللجنة بما قامت به شركة تويتر الشهر الماضي عندما أخطرت السلطات الأمريكية المختصة بوجود حسابات مشبوهة لمستخدمين في إيران. وأضاف دروسي أن مصالحه قامت بحذف حوالي 770 حسابًا لانتهاك سياسات تويتر.
والتزمت معظم شركات التكنولوجيات الحديثة والتواصل الإجتماعي بما فيها فيسبوك وتويتر بموقف الدفاع عن سياساتها وآليات المراقبة التي تعتمد على خدماتها لعدة أشهر خاصة فيما يتعلق بنشاط التأثير السياسي على مواقعهم بالإضافة إلى المخاوف بشأن خصوصية المستخدم.
وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي قد شنت حربا بشأن مواقع التواصل خلال التحقيقات المعمقة حول المحاولات الروسية للتأثير على الرأي العام الأمريكي طوال فترة رئاسة دونالد ترامب، خاصة بعد أن توصلت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن الكيانات التي يدعمها الكرملين قد سعت إلى تعزيز فرصه في الفوز بالبيت الأبيض في عام 2016.
وفي مجلس الشيوخ، قال كل من ريشارد بور ونائب رئيس الحزب الديمقراطي، السيناتور مارك وارنر، إنهما استدعيا جلسة الأربعاء للضغط على شركات الإعلام الاجتماعي للقيام بالمزيد.
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