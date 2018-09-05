"ملح البحر الميت"...كريستال طبيعي مذهل
إنه ليس فستانا لرقص الباليه مرصعا بالكريستال وإنما حبات ملح تراكمت على هذا الفستان الذي بقي لشهور في أعماق البحر الميت الخالي من الحياة.
هذه الظاهرة هي نتيجة تجربة قامت بها فنانة إسرائيلية سيغاليت لاندوا البالغة من العمر 49 عاما عندما وضعت فستان الباليه هذا في قاع البحر الميت وتحديدا في شاطئ يافنة في إسرائيل لشهور، وعندما أخرج الفستان ظهر وكأنه صنع من الكريستال.
لاندوا قامت بوضع حذاء وألة موسيقية "قيتارة" بالقرب من الفستان وكانت النتيجة واحدة. طبقات متعددة من الملح تجاوز وزنها حوالي 200 كيلوغراما تراكمت على الفستان والحذاء والقيتارة فأصبح المشهد كله وكأنه من الكريستال. ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المشروع الفني الذي يحمل إسم "سنوات الملح" في متحف دير مودرن في روبيرتينم في النمسا العام المقبل.