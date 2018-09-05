مظاهرة لليمين المتطرف وأخرى موازية له في مدينة هامبورغ الألمانية

فوجئ حوالي 180 متظاهرا يمينيا متطرفا، كانوا يحتجون في مدينة هامبورغ على سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باستقبال اللاجئين، بأكثر من عشرة آلاف شخص آخرين في مظاهرة موزاية ومنددة بسياسة اليمين المتطرف المعادية للأجانب.
المناهضون للنازيين الجدد أكدوا أن تحركهم جاء لإثبات أنّ ألمانيا دولة ديمقراطية قوية وعلى المواطنين التحرك لإثبات ذلك من خلال النزول إلى الشوارع والتأكيد على أنّ الألمان شعب متعدد الثقافات وضد الفاشية. المظاهرات تخللتها بعض الاشتباكات والمناوشات بين أنصار اليمين المتطرف وعناصر الشرطة.
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وتعيش ألمانيا منذ أيام على وقع التوتر منذ اندلاع مظاهرات معادية للهجرة والمهاجرين بمدينة شمينتس ردا على مقتل رجل ألماني على يد شابين لاجئين من العراق وسوريا، وهو ما يؤكد تصاعد أسهم اليمين المتطرف في ألمانيا. وقد تخللت المظاهرات أعمال عنف، ما أجبر السلطات الألمانية على نشر أكثر من 1200 شرطي لمراقبة وتأمين المسيرات في المدينة الواقعة في شرق البلاد. وفي هذا السياق أطلق محتجون يساريون مسيرات تحت شعار "الحب بدل الكراهية".