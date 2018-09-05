تلاشي شحن هاتفك قد يعني تعرضه للقرصنة بهدف تفخيخ العملة المشفرة، فكيف تحميه؟

إذا لاحظت أن هاتفك المحمول (خاصة إذا كان يعمل بنظام تشغيل أندرويد) قد بدأ ينطفئ تدريجيا، أو أن درجة حرارته ارتفعت بشكل ملحوظ أو أن حاشد الكهرباء استنفد بسرعة دون سبب واضح، فينبغي عليك أن تحترس، لأنه وفق تقرير لوكالة فرانس برس، فإن تلك العلامات ربما تعني أنك وللأسف ضحية لعملية تفخيخ للعملة المشفرة، وهي تتمثل في تعاملات رقمية، تتطلب حل مشاكل باستعمال معالج المعلومات (وفي مقابل ذلك يدفع لك بالعملة الرقمية).

والمسائل الرياضية التي يتعين حلها بهدف تنفيذ تعاملات مشفرة معقدة جدا، وتتطلب بالتالي قدرات حسابية هائلة، ما يعني ضرورة الإنفاق الكبير على الأجهزة، ولكن يبدو أن من يقفون وراء الجرائم الالكترونية وجدوا طريقهم المختصرة.