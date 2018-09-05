أنستغرام سيدخل "التجارة الإلكترونية" بتطبيق جديد

وبحسب موقع theverge فإن إدارة أنستغرام رفضت التعليق على الخبر، كما لم يتم الإفصاح عن موعد الاطلاق، حيث ما يزال في مرحلة التصميم، كما قد يتم إلغاء الفكرة قبل إطلاقه، وقد أكد خبراء ملمون بهذا النوع من التطبيقات بأن أنستغرام في وضع يخوله أن يدخل سوق التجارة الإلكترونية وأن يحتل مكانة فيه.

ولدى أكثر من 25 مليون شركة حسابات على أنستغرام، حوالي 2 مليون منهم متخصصون في مجال الإعلانات، بحسب ما أكدته مديرة العمليات شيري ساندبيرغ، حول أرباح الشركة الأخيرة، كما أن 4 من كل 5 مستخدمين لأنستغرام يتابعون شركة أو مُنتَج واحد على الأقل، ولهذا فإن إطلاق تطبيق خاص بالتسوق الإلكتروني سيسمح للشركة بأن تستثمر بالأنشطة التي يحبها الناس وهو ما سيزيد من أرباحها.

من ناحية أخرى سيساهم فيسبوك في هذا المجال من خلال تقديم أدوات أكثر للمتاجر التي تحاول أن تبدأ عملها على أنستغرام، لتدخل في تحدٍ مباشر مع مواقع تسوق الكتروني مثل شوبيفاي، وبحسب خبراء فإن أكثر الشركات المعتمدة على الانترنت تحتاج إلى حساب على أنستغرام، بالتالي فمعظمهم سيبدؤون باستخدام أدوات التسويق المدفوعة، في حال طُرحت بالتطبيق.

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وللعلم فإن بعض الشركات بدأت فعلا ببيع هذه الأدوات للمعلنين على أنستغرام، كأن تدفع الشركات لقاء تصميم ألبومات صور يمكن مشاركتها، أو أدوات لإدارة ومراقبة المحتوى، وجدولة الإعلانات، وغيرها من الخدمات، تطبيق شوبيفاي مثلا، يحتوي على العشرات من المهام التي تخول التسويق وإدارة حسابات أنستغرام الخاص بالشركات.

يذكر أن أنستغرام بدأ بتجربة بعض خصائص التسويق في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، كما يمكن للشركات بأن تعرض منتجاتها، وأن يتسوق المستخدمون من الصور مباشرة.