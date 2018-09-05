السلطات الاسرائيلية تغلق معبر بيت حانون مع غزة إثر احتجاجات فلسطينيين

أغلقت إسرائيل مجددا معبر بيت حانون وهو المعبر الوحيد للأشخاص بين قطاع غزة والأراضي الاسرائيلية، في اعقاب صدامات جرت قرب الممر. وقالت السلطات الاسرائيلية إن نقطة العبور، وهي ممر ضيق إلى الخارج بالنسبة للفلسطينيين في غزة، ستظل مغلقة إلى أن يتم إصلاح الأضرار الناجمة عن أعمال العنف على حد تعبيرها.
ويخضع قطاع غزة منذ عشر سنوات إلى حصار إسرائيلي بحري وجوي وبري، ما جعل الفلسطينيين هناك يعتمدون كليا على المساعدات الأجنبية، بينما الحدود مع مصر مغلقة في معظم الأحيان.
ويشهد قطاع غزة مظاهرات احتجاجية منذ 30 مارس-آذار الماضي على طول الحاجز الفاصل مع اسرائيل، مطالبين برفع الحصار، وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، الذين هجروا أو هربوا من أراضيهم عند قيام دولة اسرائيل في العام 1948. ومنذ تلك الاحتجاجات قتلت القوات الاسرائيلية 172 فلسطينيا، فيما قتل في الجانب الآخر جندي اسرائيلي واحد. في المقابل بقي معبر كرم أبو سالم التجاري مفتوحا، بعد أن اغلق عديد المرات هذا الشهر.
وتأتي هذه الأحداث على وقع إعلان الولايات المتحدة الأميركية قطع تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
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