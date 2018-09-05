آمال معلقة على "جنيف" لإغاثة أطفال اليمن الذين فتكت بهم الحرب والفقر وسوء التغذية

الجوع وسوء التغذية والقتل كلها أسلحة تفتك بأطفال اليمن. وأمل أممي وقبله يمني في إيجاد حل للحرب الطاحنة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يرجو أن يتمكن طرفا الصراع في اليمن من إيجاد حل للأزمة، وهي آمال يتقاسمها معه اليمنيون، بعد أن أضنتهم سنوات الحرب، وجعلتهم الخاسر فيها، خاصة مع ازدياد الضحايا في صفوفهم.

ففي الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس / آب الماضي، قُتل في اليمن 450 مدنيا، من بينهم مئة طفل، ليكون الشهر الذي سُجل فيه أعلى رقم للضحايا المدنيين، منذ بداية الصراع عام 2014.

لجنة الإنقاذ الدولية وجدت ازديادا ملحوظا بأعداد الأطفال الذين يعانون من المجاعة، بعد أن فشل أهلهم بتأمين الغذاء الكافي لهم.

وقد تكون الدعوة التي وجهها غريفيث في أول جولة محادثات سلام بين الطرفين المتحاربين بمثابة بارقة أمل لبناء جسور الثقة بينهما، حيث يأمل أن تعمل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والحوثيون المتحالفون مع إيران نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية وإقامة حكومة وحدة وطنية.

وعلى المستوى الإنساني، طالبت لجنة الإنقاذ الدولية كل الفاعلين في الأزمة اليمنية وقف الصراع ليتسنى لها حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، ولإعطاء المباحثات فرصا للنجاح.

أم عبد الملك يمنية ووالدة طفل يبلغ ثلاث سنوات، يعاني من سوء التغذية، تقول:"أسرتي مكونة من سبعة افراد، أنا وزوجي وخمسة أطفال، نقيم حاليا مع 3 أسر، ابنتي مريضة، أصيبت بالسرطان في عينيها، وبدأ ابني يعاني أيضا من مرض في عينيه، بالكاد يستطيع أن يفتحهما، لا أمتلك المال الكافي لنقلهما إلى المستشفى، كما أنني لا أستطيع أن أطعمه سوى الحليب، عندما أتمكن من توفيره له فقط".

الدكتورة بلقيس محسن المسؤولة في لجنة الإنقاذ الدولية، قالت:"تعطل النظام الصحي بسبب الحرب، المرضى يزدادون، أمراض معدية وغير معدية بدأت بالانتشار، بالإضافة إلى سوء التغذية، إمكانات المستشفيات لا تستطيع سد الحاجة، كمنظمة دولية نساعد المؤسسات الصحية اليمنية بمدها بالأدوية الأساسية، والمعدات".

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وبالعودة إلى بدايات الأزمة، فقد تدخل تحالف من دول عربية سنية تقوده السعودية وتدعمه قوى غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 ضد الحوثيين لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. ولم تفلح محادثات السلام التي أجريت في أعقاب ذلك في حلحلة الأوضاع.

ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع الانساني بشكل كبير وأصبح 8.4 مليون شخص على حافة المجاعة مما أدى إلى أسوأ تفش للكوليرا في العالم وتدمير الاقتصاد الهش بالفعل.

ولا يعرف أحد على وجه الدقة عدد الأشخاص الذين قتلوا هناك إذ لم تستطع الأمم المتحدة الاستمرار في حصر الأعداد قبل ما يربو على عامين بعد مقتل عشرة آلاف مدني.

وقال غريفيث "شعب اليمن... في حاجة ماسة لبارقة أمل. نود أن نعتقد أن العمل الذي سنقوم به سويا خلال الأيام القادمة سيبعث وميضا من الأمل لهم" مضيفا أن الجانبين طالبوه باستمرار العمل على إطلاق سراح الأسرى.

وقال للصحفيين إن المرحلة الأولى من المحادثات ستركز على الكيفية التي ستعمل بها مفاوضات السلام الرسمية. وأضاف أن صيغة المفاوضات مرنة وليست هناك حاجة لوجود الوفدين في نفس الغرفة.

وتابع "نحتاج أن نكتشف... ما الذي هم على استعداد للقيام به وما هي أولوياتهم سواء فيما يتعلق بجوهر المحادثات الذي سيكون في جولة لاحقة وأيضا بشأن إجراءات بناء الثقة".

واطلعت رويترز في يونيو حزيران على مسودة خطة سلام للأمم المتحدة تدعو الحوثيين للتخلي عن صواريخهم الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي تقودها السعودية والاتفاق على حكومة انتقالية.

ورحب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات المشاركة في التحالف بالمحادثات. وقال على تويتر إن الطريق لا يزال طويلا لكن محادثات جنيف يمكن أن تقصر المسافة.