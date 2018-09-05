مجلة أمريكية : ميغان ماركل تتفوق على نجمات هوليوود في الأناقة

حصدت ميغان ماركل لقب المرأة الأكثر أناقة للعام 2018 بحسب مجلة المشاهير الأمريكية "people magazine ".
ماركل التي أصبحت دوقة ساسيكس بزواجها من الأمير هاري، تفوقت بحسب استطلاع المجلة على نجمات هوليوود كيت بلانشيت وساندرا بولوك والمحامية أمل علم الدين زوجة جورج كلوني ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.
وتقول مسؤولة قسم الجمال والأزياء في المجلة أندريا لافينتال إنها المرة الأولى الذي تتصدر فيه القائمة سيدة من خارج هوليوود.
وأضافت : " عندما تتحدث عن الأناقة في عام 2018، لا يمكنك إلا أن تذكر ميغان ماركل".
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ووصفت لافينتال أزياء ماركل بالبساطة والأناقة في نفس الوقت. وقالت : " تبدو دائماً أنيقة. هناك خصوصية في مظهرها بحيث تبدو لامعة وأنيقة دون أن تكون مثالية جداً".
ولم تغب ماركل عن الصفحات الرئيسية للصحف منذ إعلان خطوبتها على الأمير هاري. وتابع الملايين حول العالم الزفاف الملكي الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة بكل تفاصيله.