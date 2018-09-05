فيديو: مرسيدس تعلن الحرب على تسلا وتطرح سيارة رياضية كهربائية منافسة

عرضت مرسيدس يوم الثلاثاء كيف تتجهز "بجرأة" لاعتلاء قمة سوق السيارات الكهربائية الفاخرة التي تهيمن عليها حاليا شركة تسلا حيث كشفت عن السيارة إي.كيو.سي، أول سيارة لها كهربائية بالكامل، وذلك خلال مناسبة في ستوكهولم.
وبهذا يبدأ الهجوم الألماني على الشركة الأمريكية الناشئة بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات مداها 450 كيلومترا تأمل مرسيدس أن يفضلها عملاء المنتجات الفاخرة والشبان المتمكنون من استخدام التقنيات الحديثة على السواء.
تستهدف دايملر طرح عشرة طرز من السيارات الكهربائية بحلول 2022 وهو ما أكده يوم الثلاثاء رئيسها التنفيذي ديتر تسيتشه الذي يأمل أن تشكل السيارة إي.كيو.سي وسيارات الشركة الكهربائية الأخرى ما بين 15 و20 بالمئة من مبيعاتها بحلول 2025.
ويطلق الألمان الآن سياراتهم الكهربائية التي ستنافس تسلا بالتزامن مع بدء تحول المستهلكين صوب السيارات الكهربائية بأعداد كبيرة متشجعين بقواعد تنظيمية تجعل امتلاكها أقل تكلفة وأيسر من تلك التي تعمل بالديزل.
ولا يوجد حتى الآن منافس حقيقي لتسلا وهو ما جعلها تصبح بسهولة المرشح الأوفر حظا لاغتنام السوق عندما أقنعت عملاءها الأوائل بدفع سعر أعلى لقاء سيارة كهربائية بالكامل تنتجها شركة غير شهيرة بلا سجل جودة أو وكلاء للخدمة والدعم.
في المقابل فإن لشركات صناعة السيارات الألمانية تاريخا يمتد إلى قرن من الزمان بعلامات تجارية متميزة وقاعدة من ملايين العملاء وتوشك السيارة الجديدة على غزو السوق في الوقت الذي تواجه فيه تسلا تساؤلات حول قدرتها على كسب المال وإدارة زيادة إنتاجها.
وقال تسيتشه يوم الثلاثاء إن تسلا ستكون منافسة للألمان في سوق السيارات الكهربائية نظرا لأن الشركة كانت "ناجحة جدا في الشريحة السعرية التي تستهدفها".
لكنه أضاف أنه لا يعتبر أيا من الطرز الثلاثة التي تنتجها تسلا حاليا منافسا مباشرا للسيارة إي.كيو.سي التي قررت مرسيدس أن تبدأ بها نظرا لرواج الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات بين العملاء خلال السنوات الأخيرة حيث تفوق نموها على أنواع السيارات الأخرى.
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ولطالما تفردت تسلا بسوق السيارات الكهربائية دون منافس، فجذبت الراغبين بقيادة سيارات تعمل بالكهرباء بالكامل، لكن صانعي السيارات الألمان لديهم قرن من الخبرة في هذا المجال، بنوا خلاله أسماء شركاتهم، وجمعوا حولهم الملايين من الزبائن، وهذا ا سيجعل مهمة تسلا أصعب في السنوات القادمة، خاصة عند الحديث عن قدرتها على التطوير والتمويل والمنافسة.