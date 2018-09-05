فيديو: مرسيدس تعلن الحرب على تسلا وتطرح سيارة رياضية كهربائية منافسة

عرضت مرسيدس يوم الثلاثاء كيف تتجهز "بجرأة" لاعتلاء قمة سوق السيارات الكهربائية الفاخرة التي تهيمن عليها حاليا شركة تسلا حيث كشفت عن السيارة إي.كيو.سي، أول سيارة لها كهربائية بالكامل، وذلك خلال مناسبة في ستوكهولم.

وبهذا يبدأ الهجوم الألماني على الشركة الأمريكية الناشئة بسيارة رياضية متعددة الاستخدامات مداها 450 كيلومترا تأمل مرسيدس أن يفضلها عملاء المنتجات الفاخرة والشبان المتمكنون من استخدام التقنيات الحديثة على السواء.

تستهدف دايملر طرح عشرة طرز من السيارات الكهربائية بحلول 2022 وهو ما أكده يوم الثلاثاء رئيسها التنفيذي ديتر تسيتشه الذي يأمل أن تشكل السيارة إي.كيو.سي وسيارات الشركة الكهربائية الأخرى ما بين 15 و20 بالمئة من مبيعاتها بحلول 2025.