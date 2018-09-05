الشرطة تعثر على حذاء سينمائي شهير سُرق منذ 13 عاما

قال مكتب التحقيقات الفيديرالي في تصريح يوم الثلاثاء أنه تم استعادة زوج من الأحذية المكسوة بالياقوت الأحمر يقدر ثمنها بملايين الدولارات.
ويكتسب هذا الحذاء ثمنه الباهظ بسبب ظهوره في فيلم "ساحر أوز - The Wizard of Oz" الشهير عام 1939 تلبسه الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة جودي غارلاند في الفيلم، والحذاء سرق من متحفها في مينيابوليس قبل 13 عاما.
مكتب التحقيقات الفيدرالي قال إنه طلب من الناس المساعدة في التعرف على المشبوهين المرتبطين بالسرقة الأصلية، وأنه كشف مؤخرا عن مخطط لابتزاز المال من أصحاب هذا الحذاء الياقوتي البراق.
يقول جيل سانبورن العميل الخاص في مكتب تحقيقات مينيابوليس خلال مؤتمر صحفي أقيم خصيصا بناسبة العثور على الحذاء "نحن هنا اليوم لنطلعكم على استعادة واحد من أهم وأرقى القطع التذكارية للأفلام في تاريخ السينما الأمريكية، حذاء دوروثي الياقوتي من فيلم ساحر أوز عام 1939."
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