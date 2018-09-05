أميركيون يحرقون أحذية "نايكي" وآخرون يدعمون خيارها بشأن الحملة الإعلانية

انخفضت أسهم شركة نايكي ثلاثة في المائة يوم أمس، الثلاثاء، بعد إطلاق نحو ثلاثين ألف مستخدم دعواتٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية من أجل مقاطعة الشركة.

وبدا الانقسام بين الأميركيين واضحاً والسبب في ذلك يعود إلى اختيار الشركة لاعب كرة القدم الأميركية، كولن كايبرنيك، كأحد الرياضيين المشاركين في حملتها الإعلانية الجديدة احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على إطلاق شعارها الشهير "افعلها فقط".

وللتذكير فقط، يعتبر كايبرنيك من اللاعبين المثيرين للجدل في الولايات المتحدة الأميركية بسبب اعتراضاته المتكررة، في داخل الملعب وخارجه، على العنصرية.