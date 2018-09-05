شاهد: النرويج تشيد أطول برج خشبي في العالم
انتهت النرويج من تشييد أطول برج خشبي في العالم، يعتقد بأنه صديق للبيئة ومقاوم للحرائق. ويحمل البرج اسم ميجوس، وهو اسم بحيرة تبعد 100 كلم شمالي العاصمة أوسلو. ويبلغ ارتفاع البرج أكثر من 85 مترا ويشمل 18 طابقا. ويقول القائمون على المشروع إن الخشب يساهم في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مقارنة بخرسانة المادة الأولية للمباني السكنية في المدن، كما يقول أحدهم إن فكرة إقامة البرج استُلهمت من اتفاق باريس بخصوص المناخ. ويضم البرج الذي سيفتتح في شهر آذار/مارس المقبل، شققا ومسبحا داخليا ومكاتب وفندقا ومطعما وفضاءات مشتركة.