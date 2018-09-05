انخفاض أسعار النفط مع تراجع تهديد العاصفة "غوردون" على الولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل بعد انحسار مخاطر العاصفة الاستوائية التي كانت تهدد الساحل الأميركي، وذلك بعد توقعات بانخفاض المخزون الأميركي والعقوبات ضد إيران.

وكان سعر النفط الخام قد ارتفع وأجبر بعض شركات النفط على إغلاق منصاتها البحرية تحسباً من الأضرار التي ستنجم عن العاصفة "غوردون". إلا أن خطر العاصفة تراجع هذا الأربعاء وانخفض تهديدها على منتجي النفط.

وقال ستيفن برينوك من شركة "بي في إم" النفطية إن هذه العاصفة حطمت التوقعات وأضاف :" بدلاً عن ذلك، ضعفت العاصفة بشكل كبير وانحرفت عن مناطق إنتاج النفط".