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قريبا سفارة فلسطينية في باراغواي (وزير فلسطيني)

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قريبا سفارة فلسطينية في باراغواي (وزير فلسطيني)

قريبا سفارة فلسطينية في باراغواي (وزير فلسطيني)
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