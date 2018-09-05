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وزير خارجية الباراغواي يعلن عن إعادة نقل سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب

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وزير خارجية الباراغواي يعلن عن إعادة نقل سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب

وزير خارجية الباراغواي يعلن عن إعادة نقل سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب
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