ثلاثة عشر قتيلاً من المدنيين في قصف جوي على إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية وسورية قامت بعدّة غارات جوية على محيط إدلب، أمس الثلاثاء، وذلك قبيل أيام على انعقاد قمة طهران، حيث يجتمع زعماء روسيا وإيران وتركيا لمناقشة هجوم الجيش السوري المتوقع، وهو الهجوم الذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، بحسب ما تقول الأمم المتحدة.

وتستمر القوات السورية في حشد المزيد من القوات بالقرب من حدود المحافظة.