تويوتا تعتزم سحب أكثر من مليون من سياراتها حول العالم تجنباً للحرائق

تعتزم شركة تويوتا للسيارات سحب أكثر من مليون سيارة من طراز" بريوس" و"سي أيتش آر" حول العالم بسبب خطر حدوث حريق نتيجة إحدى المشكلات التقنية التي رصدتها الشركة.
وقال المتحدث باسم تويوتا جان إيف غولت إنه تم الإبلاغ عن انبعاث دخان من إحدى السيارات دون وقوع إصابات. وبناء على ذلك سيتم استدعاء 554 ألف سيارة إلى اليابان و 192 ألف سيارة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان لها إن أحد أسلاك المحرك المتصلة بوحدة التحكم في الطاقة معرضة للتآكل مع الوقت، مما قد يسبب ماساً كهربائياً أو نشوب حريق.
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وأضافت الشركة أن عملية السحب تنطبق على جميع سياراتها من الجيل الجديد من "بريوس" التي دخلت مرحلة الإنتاج العام 2015، وكذلك سيارات "سي آيتش أر" التي بدأت في 2016.
وتعد عملية الاسترداد هذه الأكبر في تاريخ الشركة بعد عملية سحب أكثر من مليوني سيارة عام 2009 بسبب خلل في الوسادات الهوائية التي تصنعها شركة تاكاتا.