بريطانيا تكشف عن هوية المشتبه بهما في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سكريبال وابنته

أكد الإدعاء البريطاني الأربعاء إن لديهم ما يكفي من الأدلة لاتهام روسيين بالتآمر لقتل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا خلال مارس/ آذار الماضي. وقالت بريطانيا إن الرجلين اللذين اتهما بالشروع في قتل الجاسوس السابق وابنته بغاز للأعصاب في سالزبري بإنجلترا ضابطان في المخابرات العسكرية الروسية وأنهما تصرفا قطعا وفق تعليمات رفيعة المستوى.
وأعلنت سو همينج مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء الملكي أن بريطانيا لن تقدم طلبا بتسليم المشتبه بهما إلى روسيا بقولها "لن نقدم طلبا لروسيا لتسليم هذين الرجلين لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا".
وأصدر الإدعاء مذكرة اعتقال أوروبية بحق الروسيين المشتبه بهما وهما ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
شاهد: رافعة تسقط وتحطم منزلا في فلوريدا
تلاشي شحن هاتفك قد يعني تعرضه للقرصنة بهدف تفخيخ العملة المشفرة، فكيف تحميه؟
فيديو: هكذا تحوّلت الحبانية في العراق من جنّة إلى مدينة للأشباح
وأمام البرلمان أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "استنادا إلى المخابرات، توصلت الحكومة إلى أن الشخصين اللذين ذكرت الشرطة وسي.بي.إس اسميهما ضابطان في جهاز المخابرات العسكرية الروسية المعروف أيضا باسم (جي.آر.يو)".
وأضافت "لم تكن عملية مارقة. تمت هذه العملية بكل تأكيد بموافقة من خارج (جي.آر.يو) على مستوى رفيع في الدولة الروسية".
من جهتها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن إعلان مدعين بريطانيين اسمي رجلين متهمين بمحاولة قتل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لا يعني شيئا لموسكو.