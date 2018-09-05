في عرف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي كل شيء ممكن.
ترامب لا يستبعد لقاء الرئيس روحاني في نيويورك ويقول إن طهران قلقة على بقائها كبلد
ترامب لا يستبعد لقاء الرئيس روحاني في نيويورك ويقول إن طهران قلقة على بقائها كبلد
لم يستبعد الرئيس دونالد ترامب الأربعاء لقاء يجمعه بلرئيس الإيراني حسن روحاني على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر هذا الشهر. لكن هذه الفرضية لم تمنع سيد البيت الأبيض أن يتهم طهران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط في نفس الوقت.
وقال ترامب: "كل شيء ممكن كل شيء ممكن.." لدى إجابته على أسئلة أحد الصحفيين بشأن إمكانية حدوث لقاء مع الرئيس الإيراني وجها لوجه"
وأضاف: "سنرى ما الذي سيحدث مع إيران. هل يريدون التحاور؟ هذا يعتمد عليهم لا عليّ أنا" بحسب الرئيس الذي انسحب من اتفاق إيران النوووي والذي وقعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما مع القوى الكبرى عام 2015.
ولم يفت ترامب أن ينسب لنسه إنجازا آخر في تغير سلوك طهران حيث قال: " إن إيران في وضع مختلف منذ أن استلمت الحكم، إيران في أزمة وهي قلقة على بقائها كبلد".
وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُتوقع أن يترأس الرئيس الأمريكي في السادس والعشرين من الشهر الجاري اجتماعا لمجلس الأمن حول إيران بهدف تسليط الضوء على نشاطات الجمهورية الإسلامية المزعزة للاستقرار عبر العالم.