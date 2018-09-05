أكدت متحدثة أن البيت الأبيض يتابع وضع الطائرة التي دخلت الحجر الصحي بمطار جون إف. كنيدي وأن ترامب على إطلاع بما يستجد من معلومات.
البيت الأبيض يتابع وضع الطائرة التي دخلت الحجر الصحي بمطار جون إف. كنيدي وإطلاع ترامب على المستجدات
البيت الأبيض يتابع وضع الطائرة التي دخلت الحجر الصحي بمطار جون إف. كنيدي وإطلاع ترامب على المستجدات
وذكرت شركة طيران الإمارات يوم الأربعاء أن 10 ركاب أصيبوا بوعكة صحية على متن رحلة جوية من دبي إلى نيويورك.
وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان إن الركاب "خضعوا على الفور لفحص طبي من قبل السلطات الصحية وإنه سيتم توفير الرعاية الطبية لمن هم في حاجة لها".
لكن تقارير إعلامية محلية أفادت بأن عدد الركاب الذين أصيبوا بوعكية صحية بلغ حوالي المئة مما أدى إلى نقل الطائرة للحجر الصحي.
وقالت تقارير لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة (إن.بي.سي) إن الرحلة رقم 203 كانت تقل نحو 500 راكب وهبطت في مطار جون إف. كنيدي حوالي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت غرينتش).
ولم ترد تعليقات من مسؤولين في الشرطة ومن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رغم تواجدهم في المكان.