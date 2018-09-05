"خوف": ترامب أراد تصفية الأسد والإدارة الأميركية في حالة "انهيار عصبي"

يذكر كتاب جديد، سيصدر الأسبوع المقبل، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي لكن‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وزير دفاعه تجاهل الطلب.

ويصور الكتاب الذي جاء بعنوان "خوف" كبار معاوني ترامب على أنهم لا يأبهون أحيانا بتعليماته للحد ممّا يرون فيه سلوكاً مدمراً وخطيراً لدى الرئيس.