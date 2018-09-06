4 من معاوني ترامب يتبرأون من مقال بنيويورك تايمز عن "مقاومة" داخل الإدارة

قال أربعة من كبار مسؤولي البيت الأبيض، بينهم مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس إنهم لم يكتبوا مقالا للرأي بدون توقيع في صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن "مقاومة هادئة" داخل الإدارة الأمريكية.

ووسط تكهنات واسعة النطاق بشأن كاتب المقال، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كان مديرا للمخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، إنه لم يكتب المقال وانتقد قيام الصحيفة بنشره.