سارع كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إنكار تأليف أحد أعمدة صحيفة نيويورك تايمز المجهولة التي انتقدت أسلوب قيادة الرئيس الأميركي ووصف "مقاومة هادئة" له داخل إدارته.
كبار مساعدي ترامب يتنصلون من مقال "نيويورك تايمز"
كبار مساعدي ترامب يتنصلون من مقال "نيويورك تايمز"
وتنصل سبعة من كبار المسؤولين من هذه المقالة، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، في حين انتقدوا كل من كاتب المقال وصحيفة نيويورك تايمز لنشره.
وكانت الصحيفة قد نشرت مقالاً قالت إنه لمسؤول رسمي كبير من إدارة الرئيس الأميركي، كشف فيه أن "العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، يعملون خفية على تعطيل جوانب من أجندة دونالد ترامب لحماية البلد من اندفاعاته".
للمزيد على يورونيوز:
- نائب الرئيس الأمريكي يضغط على باراغواي بعد نقل سفارتها في إسرائيل خارج القدس
- فيسبوك يخسر 42% من مستخدميه في الولايات المتحدة بسبب فضيحة تسريب البيانات
- حرب التصريحات تشتعل مع اقتراب معركة إدلب من ساعة الصفر!
ووصف الرئيس الأميركي المقال بأنه "افتتاحية لا ضرورة لها"، وفي تغريدة في وقت لاحق، أشار إلى أنها كانت خيانة.
وقال قسم رأي التايمز، إن المقال كتبه مسؤول كبير في الإدارة، وأنه اتخذ خطوة نادرة في نشر مقال مجهول، لأن الكشف عن هوية المؤلف سيعرض عمل الشخص للخطر.