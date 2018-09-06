نظرة الى كراسنويارسك وتحضيراتها للمباريات الرياضية الشتوية للجامعيين

في الحلقة الأولى من برنامج "فولو آس" أو Follow Us، سنتعرف على سيبيريا وتحديداً على مدينة كراسنويارسك التي تتحضر لأول مباريات رياضية شتوية للجامعيين تجرى فيها العام المقبل.
نحن هنا في مدينة كراسنويارسك الواقعة وسط سيبيريا عند سلسلة جبال سايان. هنا عند ضفاف نهر ينيسي، ستنطلق المباريات الرياضية الشتوية للجامعيين في آذار/مارس المقبل، كما أخبرنا زميلنا سيرغي شيرباكوف. وأضاف "وللاطلاع على التحضيرات الجارية لهذا الحدث أتينا الى هنا مع مدونين من كافة أنحاء العالم".
هذه المباريات الشتوية التي تُشَبَّهُ بالألعاب الأولمبية للجامعيين ستجري للمرة الأولى في روسيا تماماً كما كأس العالم. لذلك خصصت الحكومة السيبيرية لها ميزانيةً قدرها مليار ومئتا مليون دولار. فهي تسعى أيضاً لتحويل المدينة لوجهة سياحية هامة.