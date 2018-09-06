شاهد: عبد العزيز أبو سارة.. فلسطيني مقدسي ترشح لرئاسة بلدية القدس فما يقول؟

عبد العزيز أبو سارة، ناشط فلسطيني من مدينة القدس، بدأ الحملة الانتخابية لرئاسة بلدية المدينة، في الانتخابات القادمة، بالرغم من أن القانون الإسرائيلي يمنعه من الترشح كونه لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.
ويرأس عبد العزيز قائمة عربية – يهودية تسمى "القدس لنا"، لكن عليه أولا أن يقدم التماسا إلى محكمة العدل العليا، لتغيير القانون، الذي ينص على أن رئيس البلدية يجب أن يحمل الجنسية الإسرائيلية.
أبو سارة أكد أن هنالك 180 ألف فلسطيني في القدس يتمتعون بحق الاقتراع، بحسب ما نقلته عنه صحيفة هآرتس. وألمح إلى أن من يعتقد بأن الوضع في القدس سيبقى على حاله فهو مخطئ.
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وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في القدس قال:" السؤال الواجب طرحه هو ما الذي يقدمه المعارضون لنا؟ لا شيء، لا بديل، كل ما يقولونه هو أننا لا نفعل شيئا ويستمرون بالتشكي، مم الشكوى؟ من الاستيطان الذي لا يفعلون شيئا إزاءه، أم من البيوت التي تدمر".
وردا على سؤال أحد الموجودين "هل تعتقد بأن اليهود سيقبلون بك؟" قال:"لا حاجة لأن يقبلوني، أنا هنا وسأبقى وسأفعل أي شيء لأثبت وجودي هنا لا أحد يستطيع إخراجي من مدينتي".