زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريختر يضرب شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريختر اليابان في منطقة تبعد بحوالي 112 كيلومترا جنوب شرقي سابورو، المدينة الرئيسية بجزيرة هوكايدو شمال اليابان، وعلى عمق 66 كيلومترا. ووقع الزلزال في وقت مبكر من صباح هذا الخميس، مما أدى إلى حدوث انهيار أرضي طمر العديد من المنازل فأصاب عددا من الأشخاص وحاصر آخرين وقطع الكهرباء عن عدة مناطق.

وأظهرت الصور انهيارا أرضيا بامتداد سلسلة تلال في بلدة أتسومي الريفية. وقالت الهيئة إن نحو عشرة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد تعرضهم لإصابات، وأن أحدهم إصابته خطيرة. كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق على نطاق واسع.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أكد أن حكومته أنشأت مركز قيادة لتنسيق جهود الإنقاذ والإغاثة. آبي قال: "الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ الأرواح والحكومة اليابانية تقدم الإغاثة خلال الكوارث، سنتعامل بجدية مع هذه الأزمة".

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وعرضت المحطات التلفزيونية اليابانية لقطات تظهر انهيار جدار من القرميد وزجاجا مهشما في منزل ونقلت عن الشرطة المحلية قولها إن هناك بعض الأشخاص المحاصرين في مبان منهارة. هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أكدت أن الزلزال لم يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية.