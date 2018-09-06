"اختفاء" حوالي 50 من أصل 144 مهاجرا دخلوا إيطاليا مؤخرا

اختفى نحو 50 من بين 144 مهاجرا دخلوا إيطاليا مؤخرا من مراكز الاستقبال، بحسب ما قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عبر صفحته على "فيسبوك".

وفي منشور لاقى العديد من الانتقادات، قال الوزير المتشدد بآرائه حيال المهاجرين: "كانوا (المهاجرون) بحاجة إلى حماية وسقف وغطاء، ثم قرروا أن يغادروا ويختفوا".

وأضاف: "هذا تأكيد للمرة الألف أن هؤلاء الذي وصلوا إلى إيطاليا ليسوا هياكل عظمية ولم يهربوا من الحرب والمجاعة".