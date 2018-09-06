فيما يجري الحديث عن القيمة السوقية لشركة أمازون التي تخطت حاجز الترليون دولار، ارتأى البعض للوجه الآخر لهذا النجاح بحسب رأيهم.
"أوقفوا سلوك بيزوس" مشروع قانون أمريكي ضد أصحاب العمل السيئين والسبب: الأجور المتدنية
"أوقفوا سلوك بيزوس" مشروع قانون أمريكي ضد أصحاب العمل السيئين والسبب: الأجور المتدنية
قدم السناتور بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يتعلق بأصحاب العمل "السيئين" تحت عنوان " أوقفوا سلوك بيزوس"، وذلك في إشارة لشركة أمازون وجيف بيزوس.
وينص المشروع المطروح على إجبار الشركات الكبرى التي توظف أعداداً كبيرة من العمال بأجور متدنية على دفع مستحقات للحكومة مقابل المساعدة الفيدرالية التي من المفترض أن يتلقاها عمالها.
وأتى المشروع بعد يوم واحد من بلوغ القيمة السوقية لشركة أمازون تريليون دولار لتصبح بذلك ثاني شركة أمريكية تبلغ هذا المستوى بعد شركة "آبل".
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قيمة أمازون تتخطى التريليون دولار لتصبح ثاني أغنى شركة في العالم
وكتب سانرز على تويتر : " قيمة أمازون تساوي تريليون دولار... الآلاف من عمال أمازون يعتمدون على المساعدات الغذائية والإسكان العام من أجل العيش... هكذا يكون الاقتصاد المزور".
واعتبرت أمازون أن الحجج التي قدمها السيناتور "واهية ومضللة" وأن ظروف العمل ليست بالشكل الذي يتحدث عنه.