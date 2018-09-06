ذكر فلافيو نجل المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو الذي يتقدم استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة البرازيلية إن والده تعرض للطعن في بطنه أثناء تجمع انتخابي الخميس في الاقتراع الذي سيجرى الشهر المقبل.
البرازيل: مجهول يطعن جايير بولسونارو مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية
البرازيل: مجهول يطعن جايير بولسونارو مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية
ويخضع المرشح بولسونارو لعملية جراحية في الكبد بحسب ما أفادت به قناة غلوبو نيوز التي أكدت خبرا سابقا لإحدى الصحفة البرازيلية كشفت فيه عن خبر العملية الجراحية بسبب الثقب الذي أحدثته عملية الطعن في الكبد ما تسبب في وقوع نزيف. وقد أكد مسؤول بمستشفى مدينة جويز دي فورا خبر الجراحة لوكالة رويترز لكن دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وكان فلافيو بولسونارو نجل الضحية قد أشار في رسالة على حسابه الرسمي على تويتر أن والده قد تعرض للطعن في الكبد والرئة والأمعاء وأن وضعه أخطر مما كان يعتقد في السابق حيث أصيب بنزيف حاد لكنه في حالة مستقرة في الوقت الحالي. وعرض تلفزيون جلوبو صورا لبولسونارو وسط حشد في مدينة جويز دي فورا بولاية ميناس جرايس عندما تعرض للطعن.
وقالت الشرطة في المدينة إنها ألقت القبض على رجل يشتبه بأنه المهاجم.