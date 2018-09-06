ذكر الأطباء المعنيون بمتابعة وضع مرشح الرئاسة البرازيلية جائير بولسونارو، أنه في وحدة العناية المركزة، وفي وضع مستقر بعد إجراء عملية الجراحة.
مرشح الرئاسة البرازيلي يائير بولسونارو في العناية المركزة
مرشح الرئاسة البرازيلي يائير بولسونارو في العناية المركزة
وكان مرشح اليمين المتطرف للرئاسيات قد طعن خلال حملة انتخابية في جويز دي فورا يوم الخميس.
وتصاعدت أعمال العنف في البلاد، وازدادت حدتها مع تفجر قضايا الفساد الحكومي من أعلى مستويات الدولة حيث قررت المحكمة البرازيلية منع الرئيس السابق لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وخلال مؤتمر صحفي في مستشفى سانتا كاسا، قال الطبيب الذي أجرى العملية إن بولسونارو يعاني من جرحين داخليين أحدهما صغير والآخر كبير بسبب الهجوم. وأضاف الطبيب لويس هنريكه: "كان من الضروري بالنسبة لنا ألا نعالج فقط مكاناً واحداً، ولكن عدداً منهم داخل الأمعاء الدقيقة".
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المسؤولون، ونجل بولسونارو قالوا إن الأخير كان في حالة مستقرة، على الرغم من أن الابن قال أيضاً إنه عانى من فقد حاد في الدم، ووصل إلى المستشفى وقد "لقي حتفه تقريباً".
وأكد المتحدث باسم الشرطة، فلافيو سانتياغو، اعتقال المهاجم.
وقال سانتياغو إن المهاجم يدعى اديليو بيسبو دي أوليفيرا. وقال إن المشتبه به تعرض للضرب المبرح على يد أنصار بولسونارو بعد الهجوم.
وكشفت الشرطة عن إن المهاجم سبق أن اعتقل من قبل في العام 2013 في هجوم آخر.