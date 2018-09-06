أعلنت شركة بربري البريطانية لتصنيع السلع الفاخرة أنها ستوقف عن حرق البضائع غير المباعة، وذلك بأثر فوري. كما قالت علامة الأزياء الفاخرة أنها ستتوقف عن استخدام فراء الحيوانات الحقيقي في منتجاتها، وستعمل على التخلص التدريجي من منتجات الفراء الحقيقي الموجودة في مخازنها.
شركة"بربري" للمنتجات الفاخرة: لا إتلاف بعد اليوم للسلع غير المباعة ولا استعمال للفراء الطبيعي
شركة"بربري" للمنتجات الفاخرة: لا إتلاف بعد اليوم للسلع غير المباعة ولا استعمال للفراء الطبيعي
ففي يوليو/ تموز المنصرم، كشف تقرير عن أرباح الشركة أن بربري أتلفت في عام 2017 ما قيمته 28.6 مليون جنيه أسترليني من ملابس وأكسسوارات وملحقات لم يتم بيعها وذلك بهدف حماية علامتها التجارية، ما سبب لها العديد من المشاكل وغضبا كبيرا بين النشطاء المدافعين عن البيئة.
وردت العلامة بقولها إن العام 2017 كان غير عادي حيث اضطرت الشركة إلى تدمير منتجات العطور القديمة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني بعد توقيع صفقة جديدة مع شركة كوتي الأمريكية.
وتتلف شركات الأزياء والمنتجات الفاخرة بما في ذلك بربري السلع غير المسوقة لمنع سرقتها أو بيعها بثمن أرخص.
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في المقابل كشفت بربري بأنها طورت عملية إعادة تصنيع وإعادة تدوير المنتجات غير المباعة بالإضافة إلى اعتماد سياسة التبرع ولكنها ستواصل زيادة هذه الجهود. واعتبرت جمعيات حماية البيئة على غرار "السلام الأخضر" قرار بربري صائبا لأنه سيساهم بشكل كبير في تغيير العقليات السائدة في قطاع صناعة الأزياء الفاخرة.
هذا وكانت الشركة البريطانية قد وقعت شراكة مع شركة Elvis & Kresse العام الماضي والتي من شأنها أن تحول 120 طنا من القطع الجلدية الفائضة إلى منتجات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، أنشأت شركة الأزياء الفاخرة مجموعة بربري للمواد المستقبلية بالشراكة مع الكلية الملكية للفنون لابتكار مواد جديدة مستدامة.
وفي هذا الإطار قال ماركو جوبيتي الرئيس التنفيذي لبربري "يجب أن تكون الفخامة الحديثة مسؤولية اجتماعية وبيئية".
وتستخدم حالياً بربري فراء الأرانب والثعالب والمنك والراكون الآسيوي لصناعة عدة ألبسة في مجموعاتها وأعلنت بأنها ستتوقف عن استخدام هذه الحيوانات في المستقبل.