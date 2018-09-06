شاهد: وللواقي الذكري في كوبا مآرب أخرى.. لصيد السمك وترقيع عجلات السيارات

استخدام وحيد يعرفه العالم للواقي الذكري، أما سكان كوبا، فلهم فيه مآرب أخرى، قد تستغربونها. فهم يستخدمونه لصيد الأسماك، وإصلاح عجلات السيارات، والفتيات يستخدمنه كربطة للشعر. كل هذا انطلاقا من مبدأ الحاجة أم الاختراع، في بلد يعاني من الحصار منذ سنوات، ويفتقر للكثير من السلع الأساسية.

فكوبا بلد تعاني من عقوبات أمريكية منذ عقود، متاجرها فارغة في كثير من الأحيان وتفتقد إلى بضائع كثيرة، وإن حال توفرت، فهي تباع في المتاجر الحكومية أو في السوق السوداء، وفي الغالب لن يتمكن من شرائها الكثير من سكان البلد، التي يصل معدل دخل الفرد فيها إلى 30 دولار شهريا.

هذه الظروف دفعت الكوبيين إلى الابتكار، فالواقي الذكري على سبيل المثال، سواء المصنع محليا، أو المستورد من دول آسيوية، يباع بأسعار رخيصة، بدعم من الحكومة لمحاربة الأمراض الجنسية، ويصل سعر العلبة التي تحتوي على ثلاث قطع حوالي 4 سنتات من الدولار.