في أوبراليا دومينو يكرم فن زارزويلا الاسباني التقليدي

كل عام أوبراليا تكرم فن زارزويلا التقليدي. هذه المسابقة الدولية لغناء الأوبرا تعمل على المحافظة على التقليد الاسباني الذي يعشقه بلاسيدو دومينغو. دومينغو بدأ حياته مع فرقة والديه اللذين عرفا شهرة عالمية مع آدائهما لفن زارزويلا في القرن العشرين.

المايسترو الشهير ومؤسس أوبراليا شرح السبب الذي دفع به للاهتمام بهذا الفن الاسباني التقليدي "زارزويلا كانت الموسيقى التي كرّس والداي حياتهما لها. ولهذا، قررت منذ السنة الأولى لأوبراليا تقديم جائزة لمغنيي الزارزويلا. وكل مرة نرى مزيداً من المرشحين يغنون الزارزويلا".