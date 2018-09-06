فنلندا توقف "مؤقتا" ترحيل طالبي اللجوء الأفغان إلى بلادهم

ومما جاء في تغريدة نشرتها الدائرة عبر "تويتر": "أصدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR سياسة جديدة بشأن أفغانستان، ونعمل في الوقت الحالي من خلالها، وقد نغير من سياستنا إذا لزم الأمر".

كما تضمنت التغريدة: "في غضون ذلك، لن نتخذ أية إجراءات حيال طالبي اللجوء من أفغانستان، وسننشر تفاصيل بهذا الشأن حال الانتهاء من تحليل البيانات".

تزايد أعمال العنف

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشيونال" قد ناشدت السلطات الفنلندية مؤخرا إيقاف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان، بسبب التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية الذي تشهده البلاد.

واستندت المنظمة الدولية إلى أرقام مفوضية اللاجئين التي تتحدث عن مقتل أكثر من 1600 شخصا، وجرح أكثر من 3500 آخرين، في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بسب أعمال العنف المتزايدة في أفغانستان.

من جانبها، أكدت الشرطة الفنلندية على تويتر أيضا أنها علقت عمليات الإعادة، إلى أفغانستان، وقالت في تغريدة: "لن تقوم الشرطة بترحيل أشخاص إلى أفغانستان في الأيام القادمة. نحن نعمل على حل الوضع بالتعاون مع مسؤولين مختلفين. سنضع الخطوط العريضة للسياسات المطلوبة".

للمزيد على يورونيوز:

وتشير إحصاءات دائرة الهجرة إلى أنه، وخلال فترة الـ 12 شهرا التي سبقت نهاية أيار/مايو من هذا العام، كان المسؤولون قد نظروا في طلبات ما مجموعه 4229 لاجئا أفغانيا، حيث تمت الموافقة على ما يقرب من 3000 طلب خلال تلك الفترة، في حين تم رفض ما يقرب من 1000.