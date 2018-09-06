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ألمانيا

إشارة بطرف العين إلى مهاجرين: الشرطة الألمانية في أثر محترفين للجريمة

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إشارة بطرف العين إلى مهاجرين: الشرطة الألمانية في أثر محترفين للجريمة

إشارة بطرف العين إلى مهاجرين: الشرطة الألمانية في أثر محترفين للجريمة
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حجزت الشرطة الألمانية في مدينة دويزبورغ سبع سيارات فارهة وأوقفت ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات تحايل لتلقي المساعدات الاجتماعية. وكانت الشرطة أجرت عمليات تثبت عدة على طريق مؤدية إلى وكالة تشغيل في مركز المدينة وضاحية هامبورغ، المعروفة بصلتها بالجريمة المنظمة.

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وبدأت حملة الشرطة بالتثبت من هويات السائقين لمعرفة إذا كانوا يتلقون مساعدات اجتماعية بطريقة غير مشروعة، وحال ثبوت ذلك يتم توجيه تهما جنائية إليهم. وقالت الشرطة إن شخصين وهما رجل وامرأة أوقفا للاشتباه في تورطهما في عملية تحايل، فيما أوقف شخص ثالث بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.

ولا يعد معدل الجريمة في مدينة دويزبورغ أعلى بكثير من مدن ذات حجم مماثل لها غربي ألمانيا، إلا أن المنطقة يكثر فيها المهاجرون وتنتشر فيها أيضا أعمال العنف والجريمة، إلى حدّ وصمها بالمنطقة التي لا ينصح بالتوجه إليها. وكانت السلطات البلدية أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة لتتبع سبعين عائلة من أصول عربية وتركية وكردية قضائيا، على خلفية وقوفها وراء منظمات إجرامية، وهذه المجموعة المستهدفة تعد أكثر من 800 عضوا وجهت لهم تهم جنائية، معظمها مرتبط بالعنف والاتجار بالمخدرات والتحايل وتبييض الأموال.