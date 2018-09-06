إشارة بطرف العين إلى مهاجرين: الشرطة الألمانية في أثر محترفين للجريمة

حجزت الشرطة الألمانية في مدينة دويزبورغ سبع سيارات فارهة وأوقفت ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات تحايل لتلقي المساعدات الاجتماعية. وكانت الشرطة أجرت عمليات تثبت عدة على طريق مؤدية إلى وكالة تشغيل في مركز المدينة وضاحية هامبورغ، المعروفة بصلتها بالجريمة المنظمة.
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وبدأت حملة الشرطة بالتثبت من هويات السائقين لمعرفة إذا كانوا يتلقون مساعدات اجتماعية بطريقة غير مشروعة، وحال ثبوت ذلك يتم توجيه تهما جنائية إليهم. وقالت الشرطة إن شخصين وهما رجل وامرأة أوقفا للاشتباه في تورطهما في عملية تحايل، فيما أوقف شخص ثالث بسبب ارتكابه مخالفة مرورية.