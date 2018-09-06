وفاة الفنان بيرت رينولدز عن عمر يناهز الثانية والثمانين سنة

توفي الممثل الأمريكي بيرت رينولدز اليوم الخميس عن عمر يناهز الثانية والثمانين سنة إثر نوبة قلبية.
رينولدز المولود في فبراير / شباط 1936 حصل على دوره الأول في فيلم "twilight zone" عام 1963، ومن ثم ظهر في فيلم Deliverance عام 1972، وبعدها بعامين ترشح لجائزة أفضل ممثل في مهرجان غولدن غلوب عن الفيلم الكوميدي "The Longest Yard".
وحصل عام 1997 على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن فيلم " Boogie Nights "، كما لعب دور البطولة في فيلم " All Dogs go to Heaven".
و ظهر في فيلم Without a Paddle عام 2004 وغيرها من الأفلام، وكان قد حصل على جائزة إيمي لدوره في المسلسل التلفزيوني Evening Shade، والذي عرض ما بين عامي 1990 – 1994.
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وتمكن رينولدز من أن يصبح أحد أشهر وجوه الشاشة التي يفضل المخرجون التعامل معها، خاصة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث سجلت أفلامه إيرادات عالية على شباك التذاكر.
وبحسب مدير أعماله إيريك كريتزر في فقد دخل الفنان إلى مركز جوبيتر الصحي في فلوريدا، وتوفي فيه صباح اليوم.