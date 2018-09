وفاة الفنان بيرت رينولدز عن عمر يناهز الثانية والثمانين سنة

توفي الممثل الأمريكي بيرت رينولدز اليوم الخميس عن عمر يناهز الثانية والثمانين سنة إثر نوبة قلبية.

رينولدز المولود في فبراير / شباط 1936 حصل على دوره الأول في فيلم "twilight zone" عام 1963، ومن ثم ظهر في فيلم Deliverance عام 1972، وبعدها بعامين ترشح لجائزة أفضل ممثل في مهرجان غولدن غلوب عن الفيلم الكوميدي "The Longest Yard".

وحصل عام 1997 على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن فيلم " Boogie Nights "، كما لعب دور البطولة في فيلم " All Dogs go to Heaven".