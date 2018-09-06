للحفاظ على الصحة...هذا هو عدد الساعات المثالي للنوم

كم ساعة من النوم يحتاج الجسم كي نكون بصحة جيدة ؟

في الواقع، الإجابة تختلف باختلاف العمر، فلكل شريحة عمرية عدد معين من ساعات النوم المطلوبة للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.

في عام 2015، نشرت الجمعية الأمريكية للنوم منشوراً يضم أكثر من 300 مقالاً علمياً حول الموضوع. وركزت المقالات على فكرة أن حاجتنا للنوم تتغير خلال حياتنا مع تغير العمر. ويمكن تقسيم الشرائح العمرية وفقاً لذلك إلى تسعة أقسام كما هو موضح في الصورة أدناه .

National Sleep Foundation

كيف نستطيع تقدير حاجتنا الحقيقية للنوم ؟

في الحقيقة، من الصعب تحديد عدد دقيق لساعات النوم المطلوبة لأن ذلك يختلف باختلاف العمر وطبيعة الأجسام والحالة الصحية. فعلى سبيل المثال، يكون المعدل الوسطي للبالغين حوالي 8 ساعات، إلا أن البعض يكتفي ب6 ساعات والبعض الآخر قد يتجاوز ال9 ساعات.