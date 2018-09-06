الهند تلغي قانون تجريم المثلية الجنسية

أصدرت المحكمة العليا في الهند قرار بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية، وهو ما يعد تطورا جديدا في قضية لها أبعادها في هذا البلد، إذ أن المحكمة العليا ذاتها كانت قد أصدرت حكما في ديسمبر-كانون الأول للعام 2013 ألغت بموجبه قرارا أصدرته محكمة أدنى منها عام 2009، قضى بعدم تجريم المثلية الجنسية.
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وبمجرد إلغاء القانون، خرجت مظاهرة في العاصمة الهندية نيودلهي، احتجاجا على تجريم المثلية الجنسية، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة لقرار المحكمة العليا.