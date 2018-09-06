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الهند: المحكمة العليا تتخذ قرارًا تاريخيًا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية

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الهند: المحكمة العليا تتخذ قرارًا تاريخيًا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية

الهند: المحكمة العليا تتخذ قرارًا تاريخيًا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية
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