فتح التحقيق رسميا في حادث انهيار جسر جنوة الإيطالي

أعلنت النيابة العامة في إيطاليا فتح تحقيق رسمي بحق 20 شخصا وشركة أوتوستراد، صاحبة امتياز مشروع الطريق السريعة في جنوة، والذي أدى انهياره إلى مقتل 43 شخصا الشهر الماضي.
وقد تعلقت الاتهامات المتصلة بانهيار الجسر في الوقت الحاضر بعمليات قتل متعددة، وقتل غير متعمد، وقتل على وجه الخطأ، وخرق قواعد السلامة المتعلقة بالنقل، كما حملت الاتهامات الشركة مسؤولية القتل غير العمد المتعدد بسبب عدم احترام التشريع الخاص بمنع الحوادث.
وقد أعدت قائمة الأطراف المتهمين "غارديا دي فينانزا" (وهي فرع شركة أطلنتيا) التي قامت بالدراسات الأولية، لتتبع التقارير الأولى المتعلقة بتدهور هيكل الجسر والمخاطر المرتبطة به.
وفي ختام التحقيق يمكن للنيابة العامة أن تحفظ القضية أو جزءا منها، أو تمرّرها للقضاء. وتسيطر عائلة بينيتون على مجموعة أطلنتيا الإيطالية، والتي فقدت 30% من قيمتها في بورصة ميلانو إثر وقوع المأساة.
وكانت الحكومة الإيطالية حملت "أوتوستراد" المسؤولية في وقوع الحادث، وتوعدت بسحب الامتياز الذي هو بحوزة الشركة، والخاص بتلك الطريق السريعة، ولم تستبعد الحكومة أن تؤمم ذلك الطريق، أو أن يتم تقديم طلب عروض جديد.
للمزيد على يورونيوز:
43 قتيلا في انهيار جسر جنوة وخطة حكومية لإعادة تهيئة البنى التحتية
شاهد: سحب الشاحنة الخضراء العالقة فوق جسر جنوة المنهار
بعد جنوة.. تقرير حكومي فرنسي يحذر: 840 من جسور البلاد معرضة للانهيار