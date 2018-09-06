قائد الجيش الفرنسي: "القضاء على داعش سيكون قبل نهاية السنة"

أعلن قائد الجيش الفرنسي الخميس فرانسوا لوكوانتر أنه يتوقع القضاء على فلول تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقال لوكنترا أمام الصحفيين " لن يكون لتنظيم الدولة الإسلامية أي إقليم في بلاد الشام نهاية السنة على أكثر تقدير نوفمبر/ تشرين الثاني".

وتوقع قائد الجيش الفرنسي نهاية ما أسماه بـ "خلافة" داعش نهائيا مشيرا إلى أن قواته على استعداد لتنفيذ ضربات على أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيماوية في هجوم حكومي محتمل لاستعادة محافظة إدلب في شمال البلاد. وقال "نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى... يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني (بمفردنا) لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء".